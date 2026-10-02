Peter Hahne über „Inside CDU“: „Kostenlose Wahlwerbung für die AfD“

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Auftritte wie aus einem anderen Jahrhundert, eine Posse um einen Strandkorb und ganz viele Stromberg-Momente. Die ZDF-Doku „Inside CDU“ zeigt, wie es bei der Union hinter den Kulissen zugeht. Ist das schon Wahlwerbung für die AfD? Ja, meint der Bestseller-Autor Peter Hahne.

Warum Hahne ein AfD-Verbotsverfahren für einen Affront gegen den Osten hält, was er zum geplanten Regierungsflughafen am BER, zum Ausbau des Kanzleramts und zur Pflegereform sagt und was er sich vom 3. Oktober erhofft, erzählt er im JF-TV-Interview.