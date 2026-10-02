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JF-TV-Interview: Peter Hahne über „Inside CDU“: „Kostenlose Wahlwerbung für die AfD“

JF-TV-Interview: Peter Hahne über „Inside CDU“: „Kostenlose Wahlwerbung für die AfD“

JF-TV-Interview: Peter Hahne über „Inside CDU“: „Kostenlose Wahlwerbung für die AfD“

Philipp Amthor und Peter Hahne: Gesicht des Untergangs der CDU. Fotos: Picture Alliance/JF /// Montage: JF
Philipp Amthor und Peter Hahne: Gesicht des Untergangs der CDU. Fotos: Picture Alliance/JF /// Montage: JF
Philipp Amthor und Peter Hahne: Gesicht des Untergangs der CDU. Fotos: Picture Alliance/JF /// Montage: JF
JF-TV-Interview
 

Peter Hahne über „Inside CDU“: „Kostenlose Wahlwerbung für die AfD“

Die ZDF-Dokumentation „Inside CDU“ hat bei vielen Zuschauern Fremdscham ausgelöst. Insbesondere die Auftritte von Philipp Amthor sorgten für Kopfschütteln. ZDF-Urgestein Peter Hahne knöpft sich die Union im JF-TV-Interview vor.
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Auftritte wie aus einem anderen Jahrhundert, eine Posse um einen Strandkorb und ganz viele Stromberg-Momente. Die ZDF-Doku „Inside CDU“ zeigt, wie es bei der Union hinter den Kulissen zugeht. Ist das schon Wahlwerbung für die AfD? Ja, meint der Bestseller-Autor Peter Hahne.

Warum Hahne ein AfD-Verbotsverfahren für einen Affront gegen den Osten hält, was er zum geplanten Regierungsflughafen am BER, zum Ausbau des Kanzleramts und zur Pflegereform sagt und was er sich vom 3. Oktober erhofft, erzählt er im JF-TV-Interview. 

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Philipp Amthor und Peter Hahne: Gesicht des Untergangs der CDU. Fotos: Picture Alliance/JF /// Montage: JF
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