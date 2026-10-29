Patzelt warnt: „So manche Revolution hat ihre eigenen Kinder schon gefressen“

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BERLIN. Der Politik-Professor Werner J. Patzelt hat im Videointerview mit der JUNGEN FREIHEIT davor gewarnt, die Spiegel-Enthüllungen über die Angst der Berliner Linkspartei-Vorsitzenden Elif Eralp vor Hamas-Sympathisanten in eigenen Reihen (JF berichtete) zu verharmlosen. Es sei „ein eklatanter Missstand, wenn Politiker Angst haben müssen vor politikfernen und auch kriminellen oder politisch anders wollenden Kräften“.

Man habe sich bereits daran gewöhnt, wenn „wirtschaftlich Mächtige Politik zu erpressen versuchen“. Dennoch „erschreckt dann schon, wenn in der deutschen Hauptstadt so etwas so offensichtlich wird, dass eine Spitzenkandidatin“ ihre Angst intern zugebe. Die darauffolgenden Beschwichtigungsversuche Eralps bezeichnete Patzelt als „Placebos, die verabreicht werden, um sich aus einer kommunikativ und politisch unangenehmen Lage einstweilen zu befreien“.

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Patzelt spricht von „Anschlag auf wichtige Grundprinzipien“ des Parlamentarismus

In der Affäre um eidesstattliche Versicherungen attestierte der 73jährige der CDU ein „infantiles Verhalten“. Dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verlangt hatte, die Wahl des ersten AfD-Ministerpräsidenten Tobias Rausch aufklären zu wollen, sei ein „evidenter Anschlag auf wichtige Grundprinzipien, nach denen unser Parlamentarismus funktioniert“.

Mit Blick auf den Parlamentarismus zeigte sich Patzelt besorgt, da dieser „leichter zerstört als wieder aufgebaut und zum Funktionieren gebracht“ werde. „Infantilisierung und Opportunismus, das sind große Feinde einer funktionierenden freiheitlichen Demokratie und beide Feinde lassen sich derzeit schön besichtigen.“