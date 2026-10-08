Muss die Berlin-Wahl wiederholt werden?

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Die Berliner Pannen-Wahl 2021 ging in die Geschichtsbücher ein. Erstmals musste in der Bundesrepublik eine Landtagswahl wiederholt werden, weil es zu massiven Problemen kam. Marcel Luthe war damals eine der treibenden Kräfte, die eine Neuwahl erzwangen.

Im Gespräch mit JF-TV erklärt der ehemalige FDP-Abgeordnete, warum er auch bei der jüngsten Wahl erhebliche Zweifel anmeldet. Droht der Hauptstadt ein neues Wahldesaster?