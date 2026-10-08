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JF-TV-Interview: Muss die Berlin-Wahl wiederholt werden?

JF-TV-Interview: Muss die Berlin-Wahl wiederholt werden?

JF-TV-Interview: Muss die Berlin-Wahl wiederholt werden?

Michael Luthe: Erhebliche Zweifel an Rechtmäßigkeit der Berlin-Wahl. Foto: Picture Alliance / Montage: JF
Michael Luthe: Erhebliche Zweifel an Rechtmäßigkeit der Berlin-Wahl. Foto: Picture Alliance / Montage: JF
Michael Luthe: Erhebliche Zweifel an Rechtmäßigkeit der Berlin-Wahl. Foto: Picture Alliance / Montage: JF
JF-TV-Interview
 

Muss die Berlin-Wahl wiederholt werden?

Marcel Luthe war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Pannen-Wahl in Berlin 2021 wiederholt werden musste. Doch auch beim jüngsten Wahlgang bestehen erhebliche rechtliche Zweifel. Im JF-Interview erläutert Luthe, was schieflief.
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Die Berliner Pannen-Wahl 2021 ging in die Geschichtsbücher ein. Erstmals musste in der Bundesrepublik eine Landtagswahl wiederholt werden, weil es zu massiven Problemen kam. Marcel Luthe war damals eine der treibenden Kräfte, die eine Neuwahl erzwangen.

Im Gespräch mit JF-TV erklärt der ehemalige FDP-Abgeordnete, warum er auch bei der jüngsten Wahl erhebliche Zweifel anmeldet. Droht der Hauptstadt ein neues Wahldesaster?

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Michael Luthe: Erhebliche Zweifel an Rechtmäßigkeit der Berlin-Wahl. Foto: Picture Alliance / Montage: JF
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