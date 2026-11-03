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Die jüngste Spiegel-Enthüllung über Elif Eralp zeigt, dass sich die Spitzenkandidatin der Linkspartei offenbar vor ihrem eigenen Hamas-nahen Milieu fürchtet. Der bekannte Staatsrechtler Ulrich Vosgerau warnt in der zweiten Ausgabe von „Vosgeraus Einspruch“ vor Risiken, wenn die Linkspartei die Regierung in Berlin übernehmen sollte. Dabei analysiert er auch, was die von einem links-migrantischen Mob geprägten, bundesweiten Krawalle des Wochenendes für Justiz- und Sicherheitsbehörden bedeuten.

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Derweil zerlegt sich die CDU in Sachsen-Anhalt mit der Posse um die eidesstattliche Versicherung immer weiter selbst (JF berichtete). Vosgerau legt dar, welche juristische Substanz ein solches Papier überhaupt hat und warum es den Parteien der sogenannten Mitte an Professionalisierung mangle. Erkennbar ist dieser Mangel auch bei der verfrüht in Kraft getretenen Tabaksteuer durch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). „Man hat sich an die Herrschaft des Unrechts gewöhnt“, urteilt Vosgerau über die Tatenlosigkeit des Beamtenapparats.

Im „Einspruch der Woche“ zerlegt der Verfassungsrechtler die Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Verurteilung des AfD-Politikers Wilko Möller wegen eines angeblichen „Hitler-Grußes“ auf einem Wahlplakat.