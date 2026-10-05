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Wahlanfechter von 2021 klagt an: Luthe: „Dann müsste die Berlin-Wahl wiederholt werden“

Wahlanfechter von 2021 klagt an: Luthe: „Dann müsste die Berlin-Wahl wiederholt werden“

Wahlanfechter von 2021 klagt an: Luthe: „Dann müsste die Berlin-Wahl wiederholt werden“

Der erfolgreiche Kläger gegen die Abgeordnetenhauswahl von 2021, Marcel Luthe, erkennt erneut „Wahlfehler“ in Berlin.
Der erfolgreiche Kläger gegen die Abgeordnetenhauswahl von 2021, Marcel Luthe, erkennt erneut „Wahlfehler“ in Berlin.
Der erfolgreiche Kläger gegen die Abgeordnetenhauswahl von 2021, Marcel Luthe, erkennt erneut „Wahlfehler“ in Berlin. Foto: picture alliance / Roland Mühlanger / picturedesk.com
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Luthe: „Dann müsste die Berlin-Wahl wiederholt werden“

Marcel Luthe kippte schon die vorige Berlin-Wahl. Jetzt gibt es Auszählungs-Fehler, ein neues AfD-Direktmandat, unklare Berechnungen der Sitzverteilung. Im JF-Interview sagt Luthe, es gebe nur eine Chance, die erneute Ungültigkeit noch abzuwenden.

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Der erfolgreiche Kläger gegen die Abgeordnetenhauswahl von 2021, Marcel Luthe, erkennt erneut „Wahlfehler“ in Berlin. Foto: picture alliance / Roland Mühlanger / picturedesk.com
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