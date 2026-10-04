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Interview der Woche: Joachim Steinhöfel: „Wir erleben das Ende des Rechtsstaats“

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Rechtsanwalt und Bestsellerautor Joachim Steinhöfel
Rechtsanwalt und Bestsellerautor Joachim Steinhöfel
Bestsellerautor Steinhöfel: „Schleichender Staatsstreich gegen das gesprochene Wort“ Foto: Picture alliance/dpa, Horst Galuschka
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Joachim Steinhöfel: „Wir erleben das Ende des Rechtsstaats“

In seinem neuen Bestseller kommt der bekannte Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel zu einem alarmierenden Befund: Wir erleben nicht weniger als einen aktiven Staatsstreich – denn Redefreiheit und Rechtsstaat sind längst nicht mehr nur bedroht, sondern bereits partiell beseitigt.

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Bestsellerautor Steinhöfel: „Schleichender Staatsstreich gegen das gesprochene Wort“ Foto: Picture alliance/dpa, Horst Galuschka
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