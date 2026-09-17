„Je diverser eine Gesellschaft ist, umso weniger Vertrauen gibt es in diese Gemeinschaft“

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Im Gespräch mit der JUNGEN FREIHEIT spricht der Philosoph und Chef vom Dienst der Tagespost, Sebastian Ostritsch, über den starken Anstieg des Migrationsanteils in Deutschland. Während 2011 Migranten noch rund 19 Prozent der Bevölkerung ausmachten, sind es inzwischen bereits über 30 Prozent (JF berichtete). Besonders drastisch stieg der Anteil im Osten: In Thüringen etwa vervierfachte sich der Migrantenanteil.

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„Die reine Zahl sagt noch gar nicht so viel darüber aus, wie problematisch ein solcher Zuwachs ist“, stellt Ostritsch voran. Doch es könnte auch zu Gefahren kommen. „Je diverser eine Gesellschaft ist, umso weniger Vertrauen gibt es eigentlich dann in diese Gemeinschaft. Die Vorbehalte sind größer. Die Leute ziehen sich eher zurück.“ Diversität sei entgegen der weitverbreiteten Auffassung nicht immer ein Vorteil. (JF)