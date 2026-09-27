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Interview der Woche: Historiker Knabe warnt: „Die Linke ist nicht demokratisch“ 

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Historiker Hubertus Knabe, Linke-Demo in Berlin
Historiker Hubertus Knabe, Linke-Demo in Berlin
Kritiker Knabe, die Linke nach dem Wahlsieg in Berlin: „Sozialismus ist immer undemokratisch“, Foto: Bildschirmschuss & Imago / Icon
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Historiker Knabe warnt: „Die Linke ist nicht demokratisch“ 

Wie gefährlich ist die Linke? Der Historiker Hubertus Knabe warnt vor unserer Neigung, ihre wahren Absichten zu unterschätzen. Eine Ursache dafür ist die versäumte Aufarbeitung der DDR-Verbrechen. Die enthüllt er in der Neuauflage seines Buchs „Die Täter sind unter uns“.

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Kritiker Knabe, die Linke nach dem Wahlsieg in Berlin: „Sozialismus ist immer undemokratisch“, Foto: Bildschirmschuss & Imago / Icon
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