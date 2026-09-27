Historiker Knabe warnt: „Die Linke ist nicht demokratisch“ 

Kritiker Knabe, die Linke nach dem Wahlsieg in Berlin: „Sozialismus ist immer undemokratisch“, Foto: Bildschirmschuss & Imago / Icon

Wie gefährlich ist die Linke? Der Historiker Hubertus Knabe warnt vor unserer Neigung, ihre wahren Absichten zu unterschätzen. Eine Ursache dafür ist die versäumte Aufarbeitung der DDR-Verbrechen. Die enthüllt er in der Neuauflage seines Buchs „Die Täter sind unter uns“.