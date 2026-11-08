Historiker Michael Feldkamp: „Der Bundespräsident: politisch, aber nicht parteiisch“

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Herr Dr. Feldkamp, bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland hatte man ein Staatsoberhaupt zu vergeben. Warum fiel das Amt des Bundespräsidenten so schmal aus?

Michael F. Feldkamp: Weil über dem sogenannten Parlamentarischen Rat, der 1948 unser Grundgesetz beriet, ein Schatten lag: Paul von Hindenburg. Der Reichspräsident der Weimarer Republik war vom Volk gewählt, führte den Oberbefehl, regierte mit Notverordnungen nach Artikel 48 und ernannte Kanzler nach Belieben. Am Ende stand die Ernennung Hitlers. 1948 wusste jeder im Saal, was man nicht wollte. Was man wollte, war viel unklarer.

So unklar, dass man auf ein Staatsoberhaupt auch hätte verzichten können?

Feldkamp: Genau das stand zwar im Raum. Aber diese Diskussion war nur dem Umstand zu verdanken, dass Deutschland geteilt war, die Länder der Sowjetischen Besatzungszone also nicht beteiligt waren. So flammte kurz der Gedanke auf, wir brauchen für eine geteilte Nation kein Staatsoberhaupt.

Und warum nicht auch eine Wahl durch das Volk?

Feldkamp: Der Präsident sollte nie wieder die Machtfülle eines Weimarer Reichspräsidenten haben, deshalb sollte er auch keine Legitimation durch das Volk erhalten. Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee, der dem Parlamentarischen Rat den ersten Entwurf für das Grundgesetz geliefert hatte, wollte ihn von Bundestag und Bundesrat wählen lassen. Bei Stimmengleichheit sollte das Los entscheiden.

Ein Staatsoberhaupt per Losentscheid?

Feldkamp: Das fand der Parlamentarische Rat auch unpassend und unvereinbar mit der Würde des Amtes. Eine Losentscheidung wurde abgelehnt. Spannender war der Streit, wer wählen darf. Carlo Schmid, Fraktionsvorsitzender der SPD, wollte keine Wahl im eigentlichen Sinn, sondern eine „Kür“ in einem einzigen feierlichen Akt. So entstand die Bundesversammlung: Bundestagsabgeordnete plus gleich viele Vertreter der Landtage. Eine Personaldebatte sollte nicht geführt werden.

„Der Bundespräsident: Amt mit Würde aber ohne Macht“

Was steht nun im Grundgesetz vom 23. Mai 1949?

Feldkamp: Fünf Jahre Amtszeit, einmal Wiederwahl, ein Eid, die Unterzeichnung der Gesetze – wir sprechen deswegen auch von der Funktion des „Staatsnotars“ –, die Vertretung Deutschlands nach außen, Ernennungen von Ministern, hohen Beamten und Richtern sowie ein Gnadenrecht, aber nur im Einzelfall.

Fast alles braucht die Gegenzeichnung des Bundeskanzlers oder eines Ministers. Im Unterschied zu Weimar gibt es nun aber die Leerstellen: kein Oberbefehl, kein Notverordnungsrecht, keine freie Kanzlerwahl, keine freie Parlamentsauflösung. Ein Amt mit Würde, aber ohne Macht. Was daraus entsteht, musste erst ausprobiert werden.

Der erste, der es ausprobierte, war Theodor Heuss.

Feldkamp: Ja, und unsere heutige Vorstellung davon, wie es auszufüllen ist, entwickelte er im Lauf der Zeit durch ein dialogisches Miteinander, aber auch Gegeneinander mit dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer. Er und Heuss trafen sich immer wieder zum Gespräch und standen zudem in engem Briefwechsel, in dem die beiden miteinander um die Ausübung dieses Amtes rangen. Denn Heuss mischte sich ein, zum Beispiel bestand er darauf, dass Adenauer keinen Katholiken als Botschafter beim Heiligen Stuhl zulasse. Heuss nutzte also das Amt, um soweit wie möglich einen Gegenpol zu bilden und sich als Liberaler gegen den konservativen Adenauer zu positionieren.

Und eigentlich war das eine gute Mischung, die die Deutschen schätzten, was ja in dem Spitznamen „Papa Heuss“ zum Ausdruck kam. Sicher, dieser hat auch etwas Betuliches und etwas Spöttisches, aber er war auch Ausdruck einer Wertschätzung, dass es einer wagte, sich gegenüber dem machtbewussten Adenauer, mit seiner Westbindung und seinem Antikommunismus, zu behaupten und für Verständnis für das deutsche Volk und für die deutsche gesamtpolitische Situation warb. Heuss war aber vor allem das Gegenbild zu Hindenburg: zivil, humorvoll, gebildet. Die Kombination Heuss/Adenauer war also ein Glücksfall, wenn man so will.

Gab es einen Moment, der das besonders verdeutlicht?

Feldkamp: Ja, der Hymnenstreit. Heuss wollte nach 1945 nicht einfach das Deutschlandlied zurück. Er warb für eine neue Hymne. Adenauer dagegen ließ 1950 in Berlin demonstrativ die dritte Strophe singen. Das Publikum stimmte ein, die Debatte war im Grunde entschieden. 1952 lenkte Heuss in einem Briefwechsel ein. Formal war es eine Einigung zwischen zwei Verfassungsorganen. In Wahrheit hatte der Kanzler gewonnen.

„Der Bundespräsident als Stimme der politischen Kultur“

Hat Heuss sich auch einmal durchgesetzt?

Feldkamp: Ja, und zwar bezeichnenderweise in Personalfragen. 1953 wollte Adenauer Thomas Dehler erneut zum Justizminister machen. Heuss lehnte ab, obwohl Dehler wie er aus der FDP kam. Doch Dehler hatte scharfe Attacken gegen das Bundesverfassungsgericht geführt. Adenauer gab nach. Ein Jahr später setzte sich Heuss in puncto Konfession des Vatikanbotschafters mit einem Kompromiss durch.

Klingt nach einem Präsidenten, der lieber zurückwich.

Feldkamp: Eher nach einem, der wusste, dass er nur eine Waffe hat: sein Ansehen. Heuss hat das Amt nicht über Kompetenzen definiert, sondern über Stil: Reden, Besuche, Gesten. Er hat über Schuld und Scham gesprochen, als das unbequem war, etwa 1952 bei der Einweihung der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Damit hat er eine Rolle erfunden, die im Grundgesetz nicht steht: den Präsidenten als Stimme der politischen Kultur.

Und Adenauer? Der wollte 1959 ja selbst Bundespräsident werden.

Feldkamp: Das ist vielleicht die schönste Pointe. Im April 1959 erklärte Adenauer seine Kandidatur. Er sah in dem Amt offenbar seinen Ruhesitz. Doch aus Angst, Ludwig Erhard würde ihm als Kanzler folgen, zog er im Juni seine Kandidatur zurück. Wir sehen: Der mächtigste Mann der Republik hatte erkannt, dass man als Bundespräsident nicht regieren kann.

„Bürgerpräsident statt Landesvater“

Auf den liberalen Heuss folgte der Christdemokrat Heinrich Lübke. War das ein Bruch?

Feldkamp: Lübke war politischer, als vielfach im nachhinein vermutet wird. 1961 und 1965 trat er offen für eine Große Koalition ein. Er verweigerte 1960 einem Gesetz die Unterschrift und lehnte 1965 einen Bundesrichter wegen dessen NS-Vergangenheit ab. Sein Bild ist getrübt, durch Pannen im Zusammenhang mit seiner Erkrankung, einer Zerebralsklerose, und durch von der DDR-Staatsicherheit gefälschte Dokumente, die ihn als KZ-Baumeister diffamiert hatten. Er trat 1969 vorzeitig ab.

Sein Nachfolger, der Sozialdemokrat Gustav Heinemann, nannte seine Wahl im gleichen Jahr einen „Machtwechsel“.

Feldkamp: „Ein Stück Machtwechsel“, ja. Er sah seine Amtsübernahme als Teil des Aufbruchs hin zur sozialliberalen Koalition. Eigentlich wollte Heinemann „Bürgerpräsident“ sein, und nicht „Landesvater“. Es sind Tendenzen, die wir später auch bei Karl Carstens sowie Walter Scheel beobachten. Gefragt, ob er den Staat liebe, antwortete Heinemann: „Ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau.“ Damit hat er dem Amt den Rest jenes Pathos ausgetrieben, den wohl erst Richard von Weizsäcker ab 1984 in den politischen Alltag zurückholte.

Der CDU-Politiker von Weizsäcker gilt als Inbegriff des überparteilichen Präsidenten.

Feldkamp: Und er war zugleich einer der politischsten. Seine Rede zum 8. Mai 1985 hat das Geschichtsbild der Republik verändert: das Kriegsende hatte er – wie schon zuvor Ost-Berlin – als „Tag der Befreiung“ bezeichnet, womit langfristig der völkerrechtliche Begriff der „bedingungslosen Kapitulation“ abgelöst wurde.

Auch Weizsäckers Parteienkritik von 1992, als er „unseren Parteienstaat … zugleich machtversessen … und machtvergessen“ nannte, hat bis in die eigene Partei hinein manchen verstört. Was seine Amtszeit auszeichnete, war: seine Themen waren nur wenige, aber grundsätzlicher Natur. Er sprach über die Republik, nicht über den Gesetzentwurf der Woche. Nicht ohne Grund nannte ihn die FAZ einmal „Der attische Rhetor“.

„Plötzlich wurde der Bundespräsident zum Getriebenen“

1994 folgte ihm Roman Herzog mit der berühmten „Ruck“-Rede.

Feldkamp: Ja, richtig. Herzog sprach, wie auch Johannes Rau, der ihm 1999 folgte und der „versöhnen statt spalten“ wollte, über Haltungen, nicht über Paragraphen. Rau übrigens war gut beraten, als es 2002 im Bundesrat um die Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes zu einem schweren Konflikt kam, dieses zu unterschreiben, damit es dann von Karlsruhe kassiert werden könnte.

Und dann folgte 2004 der erste, den man einen Quereinsteiger nennen könnte: Horst Köhler, der zwar CDU-Mitglied war, aber kein Politiker.

Feldkamp: Und weil er Quereinsteiger war, sah er sich als unabhängiger Mahner. 2006 verweigerte er binnen weniger Wochen gleich zwei Gesetzen die Unterschrift. Erst seitdem vernehmen wir bei umstrittenen Gesetzen die Forderung, der Präsident dürfe nicht unterschreiben. Köhler äußerte sich auch zur Rentenpolitik, zum Arbeitsmarkt und den Finanzmärkten, die er „ein Monster“ nannte. 2010 trat er schließlich nach einer scharf kritisierten Äußerung über Auslandseinsätze der Bundeswehr zurück – man hätte ihm bessere Berater gewünscht.

Zwei Rücktritte in zwei Jahren: Köhler 2010 und Christian Wulff 2012. Hat das dem Amt geschadet?

Feldkamp: Nein. Aber es hat ihm den Nimbus genommen, den das Amt in der alten Bundesrepublik kennzeichnete. Plötzlich stand der Präsident im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit wie ein „normaler“ Politiker – er wurde zum Getriebenen. Das Amt wurde jedoch nicht beschädigt.

„Heute wird jeder seiner Sätze als Positionierung gelesen“

Gleichwohl schreitet die Politisierung des Amtes voran.

Feldkamp: Ja, Christian Wulff setzte mit seinem Postulat „Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ ein Thema, das bis heute nachhallt. Sein Nachfolger Joachim Gauck nannte NPD-Anhänger „Spinner“, und das Bundesverfassungsgericht prüfte nun, ob er die Grenze zu seiner Integrationsaufgabe und zur Parteinahme überschritten hatte – das hatte er demnach nicht.

Das klingt allerdings, als sei das Amt endgültig in der Politik angekommen.

Feldkamp: Es war nie außerhalb. Neu ist die Dosis. Wie ich am Beispiel von Weizsäckers erwähnte, sprach ein Präsident früher nur wenige Male im Jahr in die Republik hinein. Heute wird jeder Satz als Positionierung gelesen, in einer Zeit zersplitterter Mehrheiten, in der der Präsident tatsächlich gebraucht wird, etwa bei der Regierungsbildung.

Ist ein politischer Präsident ein Problem?

Feldkamp: Im Gegenteil. Ein politischer Präsident nicht, aber ein parteiischer. Auch eine einseitige Vereinnahmmung durch eine Partei ist ein Problem. Der Präsident soll sich zur Lage der Republik äußern, warnen, ermutigen, unbequeme Wahrheiten aussprechen. Das ist sein Auftrag. Problematisch wird es, wenn er das Amt mit persönlichen Vorlieben auflädt.

„Direktwahl: Mehr Legitimation als der Bundeskanzler“

Wo verläuft die Grenze bei der Unterschrift eines Gesetzes?

Feldkamp: Der Präsident prüft, ob ein Gesetz verfassungsgemäß zustande kommt und nicht offenkundig gegen das Grundgesetz verstößt. Er prüft nicht, ob es klug ist. Ein politisches Veto hat ihm der Parlamentarische Rat ausdrücklich nicht gegeben. Wer seine Unterschrift als Druckmittel einsetzt, macht aus dem Staatsnotar einen Mitgesetzgeber, und dafür fehlt ihm auch jede demokratische Grundlage.

Er wird aber doch von der Bundesversammlung gewählt. Reicht das denn nicht?

Feldkamp: Für Würde und Unabhängigkeit ja, für Politikgestaltung nein. Regierung und Mehrheit tragen Verantwortung und können abgewählt werden – der Präsident nicht. Deshalb steht das Gegenzeichnen im Grundgesetz. Mit anderen Worten: Was der Bundespräsident anordnet, muss immer noch jemand verantworten, der dem Bundestag Rechenschaft schuldet.

„Autorität des Präsidenten wächst durch Zurückhaltung“

Immer wieder wird gefordert, das Volk solle den Bundespräsidenten direkt wählen. Was halten Sie davon?

Feldkamp: Das klingt bürgernah, wäre aber ein politischer Systemwechsel durch die Hintertür, der zahlreiche weitere Veränderungen erfordern würde. Nur ein Beispiel: Ein direkt gewählter Präsident hätte mehr persönliche Legitimation als der Kanzler, aber kaum Befugnisse? Wollen wir das?

Woraus schöpft er dann seine Kraft?

Feldkamp: Aus Autorität, und die ist ein seltsames Kapital. Sie wächst durch Zurückhaltung und schrumpft durch Inanspruchnahme. Jede Einmischung kostet etwas davon. Ein Präsident, der zu allem etwas sagt, wird irgendwann nicht mehr gehört, wenn es wirklich darauf ankommt. Der Zeitungsherausgeber Walter Bagehot hat für die britische Krone von den drei Rechten gesprochen, nämlich gefragt zu werden, zu ermutigen, zu warnen. Mehr braucht ein gutes Staatsoberhaupt selten.

Und wenn es wirklich darauf ankommt?

Feldkamp: Dann ist der Präsident da, und das Grundgesetz gibt ihm in der Krise echte Entscheidungen. Er kann einen Minderheitskanzler ernennen oder den Bundestag auflösen. Er kann bei einer gescheiterten Vertrauensfrage den Weg zu Neuwahlen öffnen oder verschließen. Gerade in Zeiten unsicherer Mehrheiten muss er dann als Unparteiischer gelten. Das gelingt nur dem, der seine Reserve vorher nicht verbraucht hat.

Gibt es eine Lehre aus 75 Jahren Bundespräsident?

Feldkamp: Die wichtigste hat schon Heuss vorgelebt: Das Amt gehört nicht dem Amtsinhaber. Wer es ausfüllt, gibt ihm Stimme und Gesicht. Wer es überstrapaziert, macht es zum Instrument eigener Überzeugungen und verliert dabei das, was es trägt. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes wollten keinen Ersatzkaiser und keinen Gegenkanzler. Sie wollten einen Hüter der Ordnung, der im richtigen Moment das richtige Wort findet und ansonsten die Größe hat, zu schweigen.

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Dr. Michael F. Feldkamp. Der Fachmann für die Parlaments- und Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland schrieb mehrere Bücher zum Thema: „Die Entstehung des Grundgesetzes 1949“ (1999), „Der Bundestagspräsident. Amt, Funktion, Person“ (2007), „Der Deutsche Bundestag. 100 Fragen und Antworten“ (2009), „Adenauer, die Alliierten und das Grundgesetz“ (2023) oder „Die Institution. Der Bundestag 1949 bis heute“ (2024). Geboren wurde der Historiker 1962 in Kiel.

Aus der JF-Ausgabe 46/26