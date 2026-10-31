„Geistige Notwehr“: Was die Buchmesse „Seitenwechsel“ so einzigartig macht

Es ist eine der größten konservativen und alternativen Veranstaltungen in Deutschland: die Buchmesse „Seitenwechsel“. Eröffnet werden soll sie in diesem Jahr vom bekannten Publizisten Harald Martenstein. Doch es gibt auch Gegenwind. So berichtet Initiatorin Susanne Dagen im Gespräch mit JF-TV, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Beitrag kassiert, weil er zu positiv ist und eine Lokalzeitung Druck ausübt.
Doch einschüchtern lassen will sich Dagen davon nicht. Im Gegenteil.
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