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7. und 8. November in Halle: „Geistige Notwehr“: Was die Buchmesse „Seitenwechsel“ so einzigartig macht

7. und 8. November in Halle: „Geistige Notwehr“: Was die Buchmesse „Seitenwechsel“ so einzigartig macht

7. und 8. November in Halle: „Geistige Notwehr“: Was die Buchmesse „Seitenwechsel“ so einzigartig macht

Susanne Dagen: Initiatorin der Buchmesse „Seitenwechsel“ im JF-Gespräch. Foto: JF
Susanne Dagen: Initiatorin der Buchmesse „Seitenwechsel“ im JF-Gespräch. Foto: JF
Susanne Dagen: Initiatorin der Buchmesse „Seitenwechsel“ im JF-Gespräch. Foto: JF
7. und 8. November in Halle
 

„Geistige Notwehr“: Was die Buchmesse „Seitenwechsel“ so einzigartig macht

150 Aussteller, mehr als 100 Veranstaltungen und viel Prominenz: Die Buchmesse „Seitenwechsel“ wächst und wächst. Warum das so ist, und wie versucht wird, die Erfolgsveranstaltung zu verhindern, schildert Initiatorin Susanne Dagen im JF-Gespräch.
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Es ist eine der größten konservativen und alternativen Veranstaltungen in Deutschland: die Buchmesse „Seitenwechsel“. Eröffnet werden soll sie in diesem Jahr vom bekannten Publizisten Harald Martenstein. Doch es gibt auch Gegenwind. So berichtet Initiatorin Susanne Dagen im Gespräch mit JF-TV, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Beitrag kassiert, weil er zu positiv ist und eine Lokalzeitung Druck ausübt.

Doch einschüchtern lassen will sich Dagen davon nicht. Im Gegenteil.

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Susanne Dagen: Initiatorin der Buchmesse „Seitenwechsel“ im JF-Gespräch. Foto: JF
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