„Geistige Notwehr“: Was die Buchmesse „Seitenwechsel“ so einzigartig macht

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Es ist eine der größten konservativen und alternativen Veranstaltungen in Deutschland: die Buchmesse „Seitenwechsel“. Eröffnet werden soll sie in diesem Jahr vom bekannten Publizisten Harald Martenstein. Doch es gibt auch Gegenwind. So berichtet Initiatorin Susanne Dagen im Gespräch mit JF-TV, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Beitrag kassiert, weil er zu positiv ist und eine Lokalzeitung Druck ausübt.

Doch einschüchtern lassen will sich Dagen davon nicht. Im Gegenteil.