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Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat beschlossen, bei der Wahl des Ministerpräsidenten im Dezember geschlossen den Saal zu verlassen. Weil sich das BSW enthalten will, fehlt dem AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund im ersten Wahlgang damit die Mehrheit. Für Peter Hahne ist das Vorgehen der CDU „ein Anschlag gegen die Demokratie, gegen eine geheime Wahl“.

Im Gespräch mit Vadim Derksen wirft er der Union Heuchelei vor, weil sie in Sachsen und Thüringen mit der Linken zusammenarbeite, und sagt zum Rücktritt von Bärbel Bas, Merz lasse sich vom Koalitionspartner „ohrfeigen“.