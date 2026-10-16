Der Justizirrsinn der Woche

Anzeige

Vor der Ministerpräsidenten-Wahl in Sachsen-Anhalt hat die CDU angekündigt, den Saal zu verlassen. Wegen des neuen AfD-Landtagspräsidenten Tobias Rausch fordert der Grünen-nahe Anwalt Chan-jo Jun sogar eine strafbewehrte Unterlassungserklärung von den christdemokratischen Abgeordneten. Wie ist das mit dem Verfassungsrecht vereinbar?

Derweil beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht mit einem ungewöhnlichen Vorschlag aus Bayern zur Reform der Erbschaftssteuer. Im JF-TV-Interview nimmt Staatsrechtler Ulrich Vosgerau den Justizirrsinn der Woche auseinander.

Auch den Vorstoß von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Fotos von bekleideten Hintern mit zwei Jahren Gefängnis zu bestrafen, knöpft sich Vosgerau vor. Sehen Sie hier das ganze Video: