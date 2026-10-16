Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ulrich Vosgerau bei JF-TV: Der Justizirrsinn der Woche

Ulrich Vosgerau bei JF-TV: Der Justizirrsinn der Woche

Ulrich Vosgerau bei JF-TV: Der Justizirrsinn der Woche

Ulrich Vosgerau und Sven Schulze (l.):
Ulrich Vosgerau bei JF-TV
 

Der Justizirrsinn der Woche

Der Konflikt zwischen CDU und AfD in Sachsen-Anhalt ebbt nicht ab. Derweil läuft in Bayern ein ungewöhnlicher Streit um die Erbschaftssteuer. Und Bundesjustizministerin Hubig kommt mit einem bizarren Gesetzesentwurf daher. Ulrich Vosgerau seziert im JF-TV-Interview den Justizirrsinn der Woche.
Anzeige

Vor der Ministerpräsidenten-Wahl in Sachsen-Anhalt hat die CDU angekündigt, den Saal zu verlassen. Wegen des neuen AfD-Landtagspräsidenten Tobias Rausch fordert der Grünen-nahe Anwalt Chan-jo Jun sogar eine strafbewehrte Unterlassungserklärung von den christdemokratischen Abgeordneten. Wie ist das mit dem Verfassungsrecht vereinbar?

Derweil beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht mit einem ungewöhnlichen Vorschlag aus Bayern zur Reform der Erbschaftssteuer. Im JF-TV-Interview nimmt Staatsrechtler Ulrich Vosgerau den Justizirrsinn der Woche auseinander.

Auch den Vorstoß von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Fotos von bekleideten Hintern mit zwei Jahren Gefängnis zu bestrafen, knöpft sich Vosgerau vor. Sehen Sie hier das ganze Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ulrich Vosgerau und Sven Schulze (l.):
Anzeige
Deutsche Sprache
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles