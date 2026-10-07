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JF-Videointerview: Demo gegen AfD: Wie peinlich können die Sozialdemokraten noch werden?

JF-Videointerview: Demo gegen AfD: Wie peinlich können die Sozialdemokraten noch werden?

JF-Videointerview: Demo gegen AfD: Wie peinlich können die Sozialdemokraten noch werden?

Das Bild zeigt die JF-Redakteure Jan Karon und Vadim Derksen, sowie Boris Pistorius von der SPD. Die Sozialdemokraten stecken in einer Krise.
Das Bild zeigt die JF-Redakteure Jan Karon und Vadim Derksen, sowie Boris Pistorius von der SPD. Die Sozialdemokraten stecken in einer Krise.
Peinliche SPD-Veranstaltung: Etablierte Politik hat den Schuss nicht gehört. Fotos: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld / JF Montage: JF
JF-Videointerview
 

Demo gegen AfD: Wie peinlich können die Sozialdemokraten noch werden?

Weil die AfD in Sachsen-Anhalt als stärkste Kraft im Landtag nun auch den Landtagspräsidenten stellt, brennen bei der SPD in Berlin die Sicherungen durch. "Sie wähnen sich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus", sagt der Journalist Jan Karon im JF-TV-Interview.
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Die SPD blamiert sich nach der konstituierenden Landtagssitzung mit ihrer Spontan-Demonstration in Berlin bis auf die Knochen. Der peinliche Auftritt zeigt, wie groß die Verzweiflung ist und wie wenig den Sozialdemokraten noch einfällt, um ihre Ex-Wähler wiederzubekommen, sagt JF-Autor Jan A. Karon.

Die JUNGE FREIHEIT hat ihn zum Videointerview getroffen. Das ganze Video finden Sie hier:

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Peinliche SPD-Veranstaltung: Etablierte Politik hat den Schuss nicht gehört. Fotos: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld / JF Montage: JF
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