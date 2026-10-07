Demo gegen AfD: Wie peinlich können die Sozialdemokraten noch werden?

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Die SPD blamiert sich nach der konstituierenden Landtagssitzung mit ihrer Spontan-Demonstration in Berlin bis auf die Knochen. Der peinliche Auftritt zeigt, wie groß die Verzweiflung ist und wie wenig den Sozialdemokraten noch einfällt, um ihre Ex-Wähler wiederzubekommen, sagt JF-Autor Jan A. Karon.

Die JUNGE FREIHEIT hat ihn zum Videointerview getroffen. Das ganze Video finden Sie hier: