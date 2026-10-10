CDU-Experte Karl-Eckhard Hahn: „Die Union muss sich ein Herz fassen und springen“

Kritiker Hahn, Kanzler Merz vor der „Brandmauer“ (Montage): „Es braucht endlich Gesprächsräume mit der AfD“ Foto: Privat & Imago / Wolfgang Maria Weber

Katastrophenalarm für die Union: Erstmals steht die Partei im Bund bei nur noch 18 Prozent. Karl-Eckhard Hahn, Ex-Fraktions- und Regierungssprecher der CDU in Thüringen, will die Brandmauer überdenken. Sein Vorschlag: Neue Wege Richtung AfD über die Bundesländer zu erproben.