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Interview der Woche: CDU-Experte Karl-Eckhard Hahn: „Die Union muss sich ein Herz fassen und springen“

Interview der Woche: CDU-Experte Karl-Eckhard Hahn: „Die Union muss sich ein Herz fassen und springen“

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CDU-Experte Karl-Eckhard Hahn, Kanzler Merz vor der „Brandmauer“
CDU-Experte Karl-Eckhard Hahn, Kanzler Merz vor der „Brandmauer“
Kritiker Hahn, Kanzler Merz vor der „Brandmauer“ (Montage): „Es braucht endlich Gesprächsräume mit der AfD“ Foto: Privat & Imago / Wolfgang Maria Weber
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CDU-Experte Karl-Eckhard Hahn: „Die Union muss sich ein Herz fassen und springen“

Katastrophenalarm für die Union: Erstmals steht die Partei im Bund bei nur noch 18 Prozent. Karl-Eckhard Hahn, Ex-Fraktions- und Regierungssprecher der CDU in Thüringen, will die Brandmauer überdenken. Sein Vorschlag: Neue Wege Richtung AfD über die Bundesländer zu erproben.

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Kritiker Hahn, Kanzler Merz vor der „Brandmauer“ (Montage): „Es braucht endlich Gesprächsräume mit der AfD“ Foto: Privat & Imago / Wolfgang Maria Weber
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