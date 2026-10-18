„Seitenwechsel“-Chefin Susanne Dagen: „Mehr Fläche, mehr Aussteller und mehr Besucher“

Frau Dagen, vor einem Jahr haben Sie im Interview mit dieser Zeitung angekündigt, Ihre Messe werde weiter wachsen. Was erwartet den Besucher also auf der neuen „Seitenwechsel“ am 7. und 8. November in Halle?

Susanne Dagen: Vor allem kommt eine zweite Messehalle hinzu, so dass die Fläche von etwa 3.000 auf 5.000 Quadratmeter steigt. Wir haben mehr Aussteller, erwarten mehr Besucher und werden auch mehr Veranstaltungen anbieten.

Im vergangenen Jahr waren es laut Ihren Angaben rund siebzig Veranstaltungen, hundert Aussteller und 6.700 Besucher.

Dagen: Und nun werden es rund 100 Veranstaltungen, 150 Aussteller und voraussichtlich 10.000 Besucher sein. Und ganz wichtig: Die Gastronomie wird wesentlich verbessert. Das Desaster diesbezüglich vom Vorjahr wird sich also nicht wiederholen.

Erst nach der vergangenen Messe haben Sie eingeräumt, dass die Ursache dafür ein Boykott war.

Dagen: Weil ich selbst erst danach die Gründe dafür erfahren habe. Die Gastro hatte dramatisch zu wenig Personal, da ein großer Teil kurzfristig gekündigt hatte, weil man nicht auf einer „rechten“ Buchmesse servieren wollte. Folge der Propaganda, die seitens der Medien und der „Zivilgesellschaft“ in Halle gegen uns gemacht wurde.

Dagen: „Uns totzuschweigen, das funktioniert nicht mehr“

Diese veranstaltete im letzten Jahr über Wochen das sogenannte „Wir-Festival“ als Dauerprotestveranstaltung, in der Hoffnung, Ihrer Messe das Wasser abzugraben. Wird der Versuch nun wiederholt?

Dagen: Weiß ich nicht, haben Sie davon gehört?

Nein, deswegen die Frage.

Dagen: Lediglich am Messe-Wochenende soll es wohl wieder eine Veranstaltung im Hallenser Volkspark geben, aber das ist nicht zu vergleichen. Ich denke, man hat begriffen, dass der enorme Protest und die vielen empörten Presseberichte beim letzten Mal vor allem Werbung für uns waren.

Droht Ihnen also nach der Verunglimpfungsstrategie beim letzten Mal nun eine Totschweigestrategie?

Dagen: Totschweigen funktioniert nicht mehr, da es längst viel zu viele alternative Medien gibt. Und angesichts der vielen Akkreditierungen alternativer Medien rechne ich auch nicht mit dem Versuch. Viele ÖRR-Journalisten werden wieder ohne Akkreditierung kommen, und ich glaube, die werden auch in diesem Jahr die Tinte nicht halten können.

Haben Sie erneut auch etablierte und linke Verlage eingeladen?

Dagen: Ja, aber nicht so intensiv wie 2025. Ganz bestimmt tut sich da aber in den kommenden Jahren etwas angesichts der wirtschaftlichen Krise in der Branche.

„In der Branche herrscht verschleppte Insolvenz“

Sie meinen, die Verschiebung vom stationären in den Onlinehandel, explodierende Miet-, Material- und Personalkosten bei zugleich sinkenden Buchverkäufen?

Dagen: Ja, es gibt da etliche Katalysatoren. Vor allem die Digitalisierung und KI. Aber auch Kürzungen im Kulturbetrieb, was von großer Bedeutung ist angesichts der Förderstruktur in der Verlagsbranche. Denn für viele Verlage gilt, werden sie nicht mehr gefördert, können sie auch nicht mehr produzieren, weil sie völlig verlernt haben, sich aus eigener Kraft zu behaupten.

Das heißt, wir werden nicht nur ein fortgesetztes Buchhandelssterben erleben, sondern auch ein Verlagssterben. Im Grunde herrscht in der Branche eine Art verschleppte Insolvenz, und sie wird sich nach neuen Wegen umschauen müssen. Das heißt, eine neue Buchmesse wird für sie im besten Falle irgendwann – und es wird nicht mehr allzu lange dauern – eine weitere Möglichkeit zum Verkauf ihrer Publikationen sein.

Pardon, aber ist die Seitenwechsel nicht viel zu klein, um die Probleme der Branche zu lösen?

Dagen: Sie soll sie ja auch nicht lösen, dafür ist sie doch gar nicht da, sondern um zu präsentieren, um das zu zeigen, was ist. Ich verstehe mich als pragmatische Realistin, nicht als Visionärin. Ich beobachte und mache das, was geht. Wenn ich nicht beobachtet hätte, hätte ich gar nicht bemerkt, dass sich eine Lücke für eine neue Buchmesse aufgetan hat – und zwar weil sich die Branche auch thematisch und politisch vom Leser wegbewegt. Ich setze darauf, dass der wirtschaftliche Niedergang sie dazu zwingt, wieder heraus aus ihren Verlagshäusern und heran an den Leser zu kommen.

Im Grunde ist das nichts Neues, sondern eine Art Rückbewegung hin zu dem, was die Branche früher einmal ausgemacht hat. Der vom Frankfurter Buchmessechef Juergen Boos beschriebene Weg „Vom Leser zum Fan“, der auf der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt massiv zu beobachten war, spielt sich doch vor allem auf der emotionalen Ebene ab. Dem rechne ich eine nur geringe Halbwertszeit zu. Wir wollen da als Seitenwechsel langfristiger agieren.

„Ich lehne jede Einflussnahme von seiten des Staates ab“

Nun hat die AfD die Landtagswahl in dem Bundesland gewonnen, in dem die Seitenwechsel stattfindet. Verändert das etwas für Ihre Messe?

Dagen: Das einzige, was es verändern könnte, ist, dass eventueller Gegenprotest nicht noch von politischer Seite angeheizt oder finanziell gefördert wird.

Sollte die Wahl eines AfD-Ministerpräsidenten im Dezember klappen, könnte es erstmals seit Jahrzehnten wieder zu einer Förderung konservativer Kulturprojekte kommen. Könnte Seitenwechsel davon profitieren?

Dagen: Vielleicht wäre regional die mediale Rezeption eine andere. Sonst glaube ich nicht. Denn ich würde mich auch gar nicht danach strecken, da ich unsere Messe als ein unternehmerisches Projekt sehe – und da gehören Fördermittel nicht dazu. Auch deshalb, weil zumindest bis dato Förderanträge eine gewisse Art von Bekenntnissen verlangen. Und das lehne ich ab.

Das ehrt Sie. Aber ist es für den erfolgreichen Aufbau einer konservativen oder nonkonformen Gegenkultur nicht sinnvoll, wenn sie sich fördern lässt?

Dagen: Wir sind ein unabhängiges Projekt. Und auch wenn wir zum Beispiel Tino Chrupalla auf der Messe haben oder den frisch gewählten AfD-Landtagsvizepräsidenten von Sachsen-Anhalt Hans-Thomas Tillschneider, dann kommen diese nicht in ihrer politischen Funktion, sondern um als Autoren ihre Bücher vorzustellen. Ich meine, wir dürfen es uns nicht zu einfach machen. Ich lehne jede Einflussnahme von seiten eines Staates ab, ganz gleich, wie dieser ausgerichtet sein mag.

Die Wende im Land hängt nicht nur von der Politik ab, sondern muss sich, wenn sie erfolgreich und dauerhaft sein soll, vor allem auch in Kunst und Kultur vollziehen. Sehen Sie sich also – bei aller prinzipiellen Distanz – nicht doch auch als Teil des gesellschaftlichen Wandels, für den die AfD politisch steht?

Dagen: Natürlich, wenn wir Veränderung wollen, dann ist dafür unbedingt auch eine Veränderung im Kulturbetrieb nötig. Denn dieser ist in jedem politischen System eine Art verlängerter Arm. Und wir haben mit der Seitenwechsel ja auch schon unter Beweis gestellt, dass wir eine solche Veränderung wollen und voranbringen. Insofern gibt es natürlich auch wesentliche Schnittpunkte mit der AfD.

Aber dennoch steht für mich die Freiheit der Kunst im Vordergrund. Und die sehe ich in der derzeitigen Kunst- und Kulturpolitik maßgeblich geschädigt, dies vor allem durch eine zu große Abhängigkeit von staatlicher Förderung. Deshalb erwarte ich von einer konservativen Politik nicht in erster Linie die Förderung konservativer Kultur, sondern eine Rückkehr zu der Normalität, dass Qualität darüber entscheidet, was sich durchsetzt. Denn für Qualität braucht es keine Quote.

„Kultur ist Identität, Heimat, Nation, Sprache, Liedgut“

Völlig richtig, aber geht es wirklich nur um die Befreiung der Kultur? Braucht es in Schritt zwei nicht auch einen konservativen Kulturwandel als Ergänzung zum konservativen politischen Wandel?

Dagen: Ja, sicher, und im Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt spielt Kulturpolitik auch eine wesentliche Rolle. Aber erstmal geht es darum, dass sich der Kulturbegriff und damit auch das, was man bis dato darunter versteht, geradezu amöbenhaft ausgebreitet hat. Und zwar auf Bereiche wie die Soziokultur, die eigentlich gar nichts mit dem wahren Kulturbegriff zu tun hat.

Den Sie wie definieren?

Dagen: Kultur ist mehr als irgendeine Kulturveranstaltung, Kultur ist – und da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt – einende Vereinbarung, ist Identität, Heimat, Nation, Sprache, Liedgut etc. Und all das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten immens beschädigt worden. Interessant ist in diesem Zusammenhang etwa der Fall Pistorius mit seiner Ausrufung eines „Tags der Wut“ auf dem Berliner Bebelplatz, den er damit beendete, die Nationalhymne anzustimmen.

Interessant inwiefern?

Dagen: Weil sich Boris Pistorius als Deutscher gezeigt hat, der, aus welchen Gründen auch immer, Deutschland verlorengehen sieht. Auch wenn sein Auftritt natürlich höchst peinlich war, zum einen wegen seiner Unbeholfenheit, vor allem aber weil er eine Trotzreaktion war und man von einem Minister keinen Trotz erwartet, sondern Analyse und überlegtes Tun. Aber das zeigt, dass wir den Kipppunkt bereits erreicht haben, der Wandel ist eingeläutet, wenn die Mächtigen so offen ihre Angst zeigen und mit solcher Aggression reagieren.

Man fühlt sich zurückversetzt in den Herbst 1989, als am 7. Oktober, dem – letzten – Nationalfeiertag der DDR, all die alten Männer des SED-Zentralkomitees auf der Tribüne standen und müde den angekarrten Gratulanten mit ihren Fähnchen zuwinkten. Und einen Monat später fiel die Mauer.

Eben haben Sie gesagt, „Kultur ist … Identität, Heimat, Nation“ etc. Aber ist das nicht jene politische Inanspruchnahme, der Sie mit Ihrem Postulat einer unbedingt freien Kultur zuvor widersprochen haben?

Dagen: Nichts für ungut, aber Ihre Frage ist typisch für einen bundesrepublikanisch Sozialisierten. Ich habe über den Kulturbegriff gesprochen – und der ist ein Dachbegriff. Jeder, der in der DDR aufgewachsen und 1990 in einem neuen Land aufgewacht ist, hat zunächst seine Heimat verloren – ironischerweise ohne sich einen Zentimeter von ihr wegbewegt zu haben.

Und vor diesem Hintergrund ist der von mir verwendete Kulturbegriff vielleicht sogar ein viel offenerer und zugleich auch viel reinerer, als der, der durch einen immer wiederkehrenden Inklusionsgedanken gefärbt ist, sowie davon, dass die eigene Kultur keinen wirklichen Wert habe.

„Ich plädiere dafür, den Kulturbegriff zurückzuerobern“

Das mag sein. Aber entspricht das nicht viel mehr dem Kulturbegriff, den etwa Hans-Thomas Tillschneider vertritt in seinem Buch „Kulturpolitik. Wie es ist, deutsch zu sein“ – das er auf der Seitenwechsel vorstellen wird –, als dass es dem entspricht, was sein AfD-Parteifreund Matthias Moosdorf in seinem Buch „Kultur von rechts. Zwischen Restauration und Revolution“ schreibt, das nun in Ihrem Verlag erschienen ist. Und dessen Essenz, Kultur müsse von ideologischer Inanspruchnahme frei sein und nur Qualität zähle, dem entspricht, was Sie hier zuvor vertreten haben?

Dagen: Wie gesagt, lehne ich eine Indienstnahme von rechts ebenso ab wie die derzeitige von links. Wofür ich aber plädiere ist, den Kulturbegriff an sich zurückzuerobern – in dem Sinne, zu klären, was mit Kultur eigentlich gemeint ist.

Nämlich?

Dagen: Nun, wenn Sie die Leute fragen, was Kultur sei, dann werden Ihnen sehr viele antworten: ins Theater, die Oper oder Kino zu gehen oder vielleicht eine Ausstellung zu besuchen. Kultur aber ist, wie gesagt, viel mehr. Und eigentlich ist das auch völlig klar. Ich verstehe aber, wenn Sie das verwirren mag, da Sie nun einmal anders sozialisiert sind. Sehen Sie, ich bin gerade in der Schweiz, und hier gehört es dazu, dass überall Schweizer Fahnen wehen. In Deutschland dagegen habe ich am Nationalfeiertag, dem 3. Oktober, den ich in Ulm verbracht habe, eine einzige deutsche Fahne gesehen.

Stimmt, auch hier in Berlin Fehlanzeige. Der einzige, der in meinem Kiez zum 3. Oktober geflaggt hatte, war ironischerweise das arabische Grill-Restaurant.

Dagen: Dabei gehört zum Wesen des Menschen der Wunsch, sich unter einer Fahne zu versammeln – sprich hinter einer gemeinsamen, einenden Idee. Und das ist das, was völlig abhanden gekommen ist. Eine gemeinsame Idee ist immer eine gemeinsame Kultur. Und wenn man die aufgibt, dann wird es beliebig.

Hat Herr Tillschneider dann nicht recht, wenn er diese gemeinsame Kultur gezielt politisch fördern will?

Dagen: Ein Staat ist niemals daran interessiert, für etwas Geld auszugeben, das seinen Interessen zuwiderläuft. Hier besteht die Crux, die gern aus dem Ruder läuft. Und natürlich wird man nicht umhinkommen, Hochkultur, Theater, Oper, Museen etc. weiterhin zu fördern, denn in der Regel können diese nur mit staatlicher Förderung überleben.

Diese sollte sich dann aber möglichst nicht an einem Bekenntnis orientieren, sondern, so wie es auch Matthias Moosdorf fordert, an Qualität. Das Leitbild wäre also Mäzenatentum, das ja im Grunde auch eine Kulturförderung ist, aber zugleich die Kunst respektiert und nichts verlangt.

„Wir sind keine ‘rechte’, sondern eine freie Buchmesse“

Gehört zu der Kulturwende, die wir brauchen, auch das Entstehen einer sich als solche verstehenden rechten Literatur, wie es sie in Ansätzen inzwischen gibt, etwa Volker Zierkes Roman „Herrengedeck“? Oder droht da eine Bekenntnis-Literatur als Irrweg?

Dagen: Literatur ist Kunst – oder sie ist Trash und Kitsch. Wenn wir sie mit den Insignien einer politischen Richtung versehen, machen wir uns unfrei. „Ästhetik ohne Ethik ist Kitsch“ ist der Lehrsatz dazu von Hermann Broch.

Na ja, Brecht etwa verstand sein Schaffen explizit als kämpferisch links. Ähnlich Heinrich Mann, Anna Seghers, Dario Fo, Pablo Neruda und viele andere. Gleichwohl gelten sie als anerkannte Literaten.

Dagen: Wenn ich sage, Kunst muss frei sein, dann ist doch völlig klar, dass ich keine Kunst der Richtungszuweisung brauche. Was aber ein Problem ist, ist der Umstand, dass Autoren, die sich als politisch rechts oder nonkonform verstehen oder zumindest so einsortiert werden, der Ausschluss aus dem subventionierten Literaturbetrieb droht. Im letzten Jahrzehnt haben wir diesbezüglich eine regelrechte Ausgrenzungsorgie erfahren.

Und für all jene ist eben auch die Seitenwechsel da. Wir stellen die Literatur vor, die anderswo keine Heimat mehr findet. Bei uns bekommt man also ein Angebot, das man annehmen kann oder auch nicht. Und deshalb sind wir auch keine „rechte“ Buchmesse, sondern eine neue Bühne. Wobei, vielleicht nicht einmal neu, sondern frei – also das, was Buchmessen früher einmal gewesen sind.

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Susanne Dagen rief 2025 die Buchmesse „Seitenwechsel“ ins Leben. Geboren 1972 in Dresden, gründete die Buchhändlerin 1995 das „BuchHaus Loschwitz“ im gleichnamigen Dresdner Stadtteil. 2002 kam der Verlag „edition buchhaus loschwitz“ hinzu und 2005 das neben der Buchhandlung gelegene Veranstaltungshaus „KulturHaus Loschwitz“.

Aus der JF-Ausgabe 43/26