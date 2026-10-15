Böhmermann-Video gegen Siegmund: „Herzlichen Glückwunsch, Herr Comedian“

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In einem Clip aus seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ lässt sich der linke Moderator Jan Böhmermann auf seiner Simson überfahren – eine klare Anspielung auf Ulrich Siegmund. Dass dies kaum für Empörung sorgt, hält der JF-Autor und GLUT-Chefredakteur Jan A. Karon für ein Messen mit zweierlei Maß. In einem neuen JF-Videointerview betont er dennoch, dass die Rechte nicht in Opfer-Narrative verfallen sollte.

Ebenso erklärt er im Gespräch mit Vadim Derksen, was die Linkspartei für Berlin vorbereitet, ob Ausschreitungen wie in Frankreich auch Deutschland drohen und welches Chaos nun in Sachsen-Anhalt droht.

Das ganze Video sehen Sie hier: