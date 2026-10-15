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JF-Videointerview: Böhmermann-Video gegen Siegmund: „Herzlichen Glückwunsch, Herr Comedian“

JF-Videointerview: Böhmermann-Video gegen Siegmund: „Herzlichen Glückwunsch, Herr Comedian“

JF-Videointerview: Böhmermann-Video gegen Siegmund: „Herzlichen Glückwunsch, Herr Comedian“

GLUT-Chefredakteur Jan A. Karon und JF-Redakteur Vadim Derksen im Gespräch. Bild: JF/Kirill Singer
GLUT-Chefredakteur Jan A. Karon und JF-Redakteur Vadim Derksen im Gespräch. Bild: JF/Kirill Singer
GLUT-Chefredakteur Jan A. Karon und JF-Redakteur Vadim Derksen im Gespräch. Bild: JF/Kirill Singer
JF-Videointerview
 

Böhmermann-Video gegen Siegmund: „Herzlichen Glückwunsch, Herr Comedian“

Einmal mehr entlarvt die Reaktion auf Jan Böhmermanns Siegmund-Clip die Doppelmoral der Linken im Umgang mit Andersdenkenden. Wie sich die Rechte am besten dagegen wehrt, erklärt der Journalist Jan Karon im JF-TV-Interview.
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In einem Clip aus seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ lässt sich der linke Moderator Jan Böhmermann auf seiner Simson überfahren – eine klare Anspielung auf Ulrich Siegmund. Dass dies kaum für Empörung sorgt, hält der JF-Autor und GLUT-Chefredakteur Jan A. Karon für ein Messen mit zweierlei Maß. In einem neuen JF-Videointerview betont er dennoch, dass die Rechte nicht in Opfer-Narrative verfallen sollte.

Ebenso erklärt er im Gespräch mit Vadim Derksen, was die Linkspartei für Berlin vorbereitet, ob Ausschreitungen wie in Frankreich auch Deutschland drohen und welches Chaos nun in Sachsen-Anhalt droht.

Das ganze Video sehen Sie hier:

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GLUT-Chefredakteur Jan A. Karon und JF-Redakteur Vadim Derksen im Gespräch. Bild: JF/Kirill Singer
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