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Ministerpräsidentenwahl Sachsen-Anhalt: Boehme-Neßler zum CDU-Wahlboykott: „Hier liegt eine Nötigung vor“

Ministerpräsidentenwahl Sachsen-Anhalt: Boehme-Neßler zum CDU-Wahlboykott: „Hier liegt eine Nötigung vor“

Ministerpräsidentenwahl Sachsen-Anhalt: Boehme-Neßler zum CDU-Wahlboykott: „Hier liegt eine Nötigung vor“

Ist der Boykott der von Sven Schulze (rechts) geführten CDU-Fraktion bei der Wahl von Ulrich Siegmund (links) rechtswidrig? Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler ordnet ein.
Ist der Boykott der von Sven Schulze (rechts) geführten CDU-Fraktion bei der Wahl von Ulrich Siegmund (links) rechtswidrig? Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler ordnet ein.
Ist der Boykott der von Sven Schulze (rechts) geführten CDU-Fraktion bei der Wahl von Ulrich Siegmund (links) rechtswidrig? Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler ordnet ein. Fotos: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt & / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler & Uni Oldenburg
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Boehme-Neßler zum CDU-Wahlboykott: „Hier liegt eine Nötigung vor“

Die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt boykottiert die Ministerpräsidentenwahl. Verstößt sie damit gegen die Verfassung, gegen die Landtags-Geschäftsordnung oder sogar gegen das Strafgesetzbuch? Im JF-Interview wird der Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler deutlich.

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Ist der Boykott der von Sven Schulze (rechts) geführten CDU-Fraktion bei der Wahl von Ulrich Siegmund (links) rechtswidrig? Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler ordnet ein. Fotos: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt & / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler & Uni Oldenburg
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