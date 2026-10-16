Boehme-Neßler zum CDU-Wahlboykott: „Hier liegt eine Nötigung vor“

Ist der Boykott der von Sven Schulze (rechts) geführten CDU-Fraktion bei der Wahl von Ulrich Siegmund (links) rechtswidrig? Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler ordnet ein. Fotos: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt & / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler & Uni Oldenburg

Die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt boykottiert die Ministerpräsidentenwahl. Verstößt sie damit gegen die Verfassung, gegen die Landtags-Geschäftsordnung oder sogar gegen das Strafgesetzbuch? Im JF-Interview wird der Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler deutlich.