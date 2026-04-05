„Die Kirche ist die feige Kollaborateurin linker Ideologie“

Deutsche Bischöfe, Kritiker Schneider: „Die Kirche in Deutschland ist gleichgeschaltet, sie hat das Christliche und Katholische verraten.“ Foto: Imago / Ulmer & privat

Verrät die Kirche den christlichen Glauben und die Kultur Europas? Nichts weniger wirft ihr Athanasius Schneider vor. Zu Ostern ruft der katholische Weihbischof aus Kasachstan die Europäer auf, ihre Kultur vor einem woken Totalitarismus und der Masseneinwanderung zu retten.