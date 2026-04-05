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Osterinterview: „Die Kirche ist die feige Kollaborateurin linker Ideologie“

Osterinterview: „Die Kirche ist die feige Kollaborateurin linker Ideologie“

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Deutsche Bischöfe, Bischof Athanasius Schneider
Deutsche Bischöfe, Bischof Athanasius Schneider
Deutsche Bischöfe, Kritiker Schneider: „Die Kirche in Deutschland ist gleichgeschaltet, sie hat das Christliche und Katholische verraten.“ Foto: Imago / Ulmer & privat
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„Die Kirche ist die feige Kollaborateurin linker Ideologie“

Verrät die Kirche den christlichen Glauben und die Kultur Europas? Nichts weniger wirft ihr Athanasius Schneider vor. Zu Ostern ruft der katholische Weihbischof aus Kasachstan die Europäer auf, ihre Kultur vor einem woken Totalitarismus und der Masseneinwanderung zu retten.

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Deutsche Bischöfe, Kritiker Schneider: „Die Kirche in Deutschland ist gleichgeschaltet, sie hat das Christliche und Katholische verraten.“ Foto: Imago / Ulmer & privat
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