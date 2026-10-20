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JF-Interview: Ausschreitungen in Frankreich – „Ein heftiger Hass auf die herrschende Macht“

JF-Interview: Ausschreitungen in Frankreich – „Ein heftiger Hass auf die herrschende Macht“

JF-Interview: Ausschreitungen in Frankreich – „Ein heftiger Hass auf die herrschende Macht“

Links sieht man den Interviewpartner, en Politikberater Gabriel Robin, rechts sieht man Autos, die bei den Ausschreitungen in Frankreich ausgebrannt sind
Links sieht man den Interviewpartner, en Politikberater Gabriel Robin, rechts sieht man Autos, die bei den Ausschreitungen in Frankreich ausgebrannt sind
Politikberater Gabriel Robin, ausgebrannte Autos in Paris. Foto: Privat / picture alliance / abaca | Jumeau Alexis/ABACA
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Ausschreitungen in Frankreich – „Ein heftiger Hass auf die herrschende Macht“

Welche Rolle spielen linksextreme Gruppen und eine überforderte Polizei bei der Eskalation in Frankreich? Der Journalist und Politikberater Gabriel Robin ist selbst Franzose und erklärt die Zusammenhänge. Er warnt vor einer Ausbreitung des Chaos.

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Politikberater Gabriel Robin, ausgebrannte Autos in Paris. Foto: Privat / picture alliance / abaca | Jumeau Alexis/ABACA
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