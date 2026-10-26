Ausländerwahlrecht in Berlin: Darf die Linke sich ein neues Wahlvolk schaffen?

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Bei Migranten und Moslems schnitt die Linkspartei bei der vergangenen Wahl besonders gut ab. Nun soll in der Hauptstadt das Ausländerwahlrecht erzwungen werden. Doch geht das überhaupt? Was sagt das Grundgesetz dazu? Und wer könnte diese Pläne noch stoppen? Im Gespräch mit JF-TV klärt der renommierte Staatsrechtler Dietrich Murswiek auf.