Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-TV-Interview: Ausländerwahlrecht in Berlin: Darf die Linke sich ein neues Wahlvolk schaffen?

JF-TV-Interview: Ausländerwahlrecht in Berlin: Darf die Linke sich ein neues Wahlvolk schaffen?

JF-TV-Interview: Ausländerwahlrecht in Berlin: Darf die Linke sich ein neues Wahlvolk schaffen?

Dietrich Murswiek: Kommt die Linkspartei mit ihren Plänen durch? Foto: Picture Alliance /// Montage: JF
Dietrich Murswiek: Kommt die Linkspartei mit ihren Plänen durch? Foto: Picture Alliance /// Montage: JF
Dietrich Murswiek: Kommt die Linkspartei mit ihren Plänen durch? Foto: Picture Alliance /// Montage: JF
JF-TV-Interview
 

Ausländerwahlrecht in Berlin: Darf die Linke sich ein neues Wahlvolk schaffen?

Rot-Grün-Rot will in Berlin Ausländer wählen lassen, die seit fünf Jahren in Deutschland leben. Der Verfassungsexperte Dietrich Murswiek hält das gegenüber JF-TV für verfassungswidrig und sagt, wer das noch stoppen kann.
Anzeige

Bei Migranten und Moslems schnitt die Linkspartei bei der vergangenen Wahl besonders gut ab. Nun soll in der Hauptstadt das Ausländerwahlrecht erzwungen werden. Doch geht das überhaupt? Was sagt das Grundgesetz dazu? Und wer könnte diese Pläne noch stoppen? Im Gespräch mit JF-TV klärt der renommierte Staatsrechtler Dietrich Murswiek auf.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dietrich Murswiek: Kommt die Linkspartei mit ihren Plänen durch? Foto: Picture Alliance /// Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles