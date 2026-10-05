Afghane schleust Landsleute ein: Wie die JF den Dortmunder Asylskandal aufdeckte

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Mindestens 24 Aufenthaltstitel und Reiseausweise soll ein afghanischer Sachbearbeiter der Dortmunder Ausländerbehörde manipuliert haben, um Landsleute einzuschleusen. In einer internen Prüfung wird dem Afghanen eine „hohe kriminelle Energie“ attestiert. Eingestellt worden war er „entgegen den Wünschen“ des Amts für Migration. Während die Staatsanwaltschaft ermittelt, arbeitet der Afghane nun bei einer anderen Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen (JF berichtete).

Wie es dazu kommen konnte, wie die Dortmunder Ämter dem ehemaligen Mitarbeiter auf die Schliche kamen und was aus dem Asylskandal folgen sollte, besprechen die JF-Redakteure Vadim Derksen und Benedikt Rueß im aktuellen Gespräch auf JF-TV.

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