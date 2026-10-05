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„Hohe kriminelle Energie“: Afghane schleust Landsleute ein: Wie die JF den Dortmunder Asylskandal aufdeckte

„Hohe kriminelle Energie“: Afghane schleust Landsleute ein: Wie die JF den Dortmunder Asylskandal aufdeckte

„Hohe kriminelle Energie“: Afghane schleust Landsleute ein: Wie die JF den Dortmunder Asylskandal aufdeckte

Wenn ein Afghane Einreisedokumente manipuliert: Vadim Derksen und Benedikt Rueß analysieren den Dortmunder Asylskandal.
Wenn ein Afghane Einreisedokumente manipuliert: Vadim Derksen und Benedikt Rueß analysieren den Dortmunder Asylskandal.
Wenn ein afghanischer Mitarbeiter Einreisedokumente manipuliert: Die JF-Redakteure Vadim Derksen (r.) und Benedikt Rueß (l.) analysieren den Asylskandal in Dortmund.
„Hohe kriminelle Energie“
 

Afghane schleust Landsleute ein: Wie die JF den Dortmunder Asylskandal aufdeckte

Ein afghanischer Mitarbeiter einer Ausländerbehörde manipuliert massenhaft Einreisedokumente für seine Landsleute. Während die Staatsanwaltschaft ermittelt, arbeitet der Afghane in einem anderen Migrationsamt. JF-TV arbeitet diesen beinahe unglaublichen Skandal auf.
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Mindestens 24 Aufenthaltstitel und Reiseausweise soll ein afghanischer Sachbearbeiter der Dortmunder Ausländerbehörde manipuliert haben, um Landsleute einzuschleusen. In einer internen Prüfung wird dem Afghanen eine „hohe kriminelle Energie“ attestiert. Eingestellt worden war er „entgegen den Wünschen“ des Amts für Migration. Während die Staatsanwaltschaft ermittelt, arbeitet der Afghane nun bei einer anderen Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen (JF berichtete).

Wie es dazu kommen konnte, wie die Dortmunder Ämter dem ehemaligen Mitarbeiter auf die Schliche kamen und was aus dem Asylskandal folgen sollte, besprechen die JF-Redakteure Vadim Derksen und Benedikt Rueß im aktuellen Gespräch auf JF-TV.

Sehen Sie hier das ganze Video:

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Wenn ein afghanischer Mitarbeiter Einreisedokumente manipuliert: Die JF-Redakteure Vadim Derksen (r.) und Benedikt Rueß (l.) analysieren den Asylskandal in Dortmund.
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