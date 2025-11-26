Anzeige
Cancel Culture: Philosoph Sebastian Ostritsch: „Ich werde nicht schweigen“

Der katholische Philosoph Sebastian Ostritsch wird bei der Vorstellung seines neuen Buches von der Hochschule für Philosophie München gecancelt. Seine Antwort: „Ich werde nicht schweigen!“ Foto: Ostritsch/Matthes & Seitz
Philosoph Sebastian Ostritsch: „Ich werde nicht schweigen“

Nachgedacht, Buch geschrieben, ausgeladen. Dieses Schicksal hat derzeit der Philosoph Sebastian Ostritsch zu erleiden, der von der kirchlichen Hochschule für Philosophie München gecancelt wurde – weil er bei katholischen Publikationen mitwirkt. Der JF gibt er Auskunft.

