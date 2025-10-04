Anzeige
Architekt der Wiedervereinigung im Gespräch: „Neuer Schwung für die Einheit“

Überall im Osten gingen die Deutschen für die Wiedervereinigung auf die Straße, wie hier in Plauen. Foto: picture-alliance / dpa | Kemmether
JF-Plus Icon Premium Architekt der Wiedervereinigung im Gespräch
 

„Neuer Schwung für die Einheit“

Joachim Schmiele erzählt im JF-Interview über stürmischen Idealismus, warum die Einheit schon im April 1990 hätte kommen können – und wer sie bremste.

