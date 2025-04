Trump-Flüsterer Matt Boyle: Was Deutschland noch bevorsteht

Anzeige

Matt Boyle ist der Chef-Korrespondent von Breitbart News Washington – und einer der Journalisten, die Donald Trump am häufigsten persönlich interviewen. In den USA gilt er als Stimme des konservativen Lagers: pointiert und mit exklusivem Zugang zur Welt des US-Präsidenten.

In einem Interview für das JF-Publikum erzählt Matt Boyle von Trumps Agenda, erklärt, warum viele in Washington die Rückkehr von „America First“ fürchten – und verrät, was Deutschland noch bevorsteht.

Das Gespräch finden Sie bei JF-TV und auch in der neuen JF-Ausgabe 15/25 – ab Freitag am Kiosk!