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Philosophie: Wie Foucault das Ende des Menschen vorhersah

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Der französische Philosoph Michel Foucault (1926–1984): Gegen Kants absoluten Vernunftanspruch setzte er die Geltung historischer Apriori – jede Epoche hat ihm zufolge ihre eigene Ratio. Foto: JF-Montage
Der französische Philosoph Michel Foucault (1926–1984): Gegen Kants absoluten Vernunftanspruch setzte er die Geltung historischer Apriori – jede Epoche hat ihm zufolge ihre eigene Ratio. Foto: JF-Montage
Der französische Philosoph Michel Foucault (1926–1984): Gegen Kants absoluten Vernunftanspruch setzte er die Geltung historischer Apriori – jede Epoche hat ihm zufolge ihre eigene Ratio. Foto: JF-Montage
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Wie Foucault das Ende des Menschen vorhersah

Michel Foucault erklärte den Menschen zur historischen Erfindung, die eines Tages verschwinden könnte. Hundert Jahre nach seiner Geburt erhält diese radikale These angesichts von KI und Posthumanismus eine ungeahnte Aktualität.

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Der französische Philosoph Michel Foucault (1926–1984): Gegen Kants absoluten Vernunftanspruch setzte er die Geltung historischer Apriori – jede Epoche hat ihm zufolge ihre eigene Ratio. Foto: JF-Montage
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