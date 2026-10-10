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Warum nur, Kloppo?

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Jürgen Klopps Rolle als Bundestrainer: Figuren des Tischfußballs: Wie viel Schwarz-Rot-Gold braucht der Sport?
Jürgen Klopps Rolle als Bundestrainer: Figuren des Tischfußballs: Wie viel Schwarz-Rot-Gold braucht der Sport?
Figuren des Tischfußballs: Wie viel Schwarz-Rot-Gold braucht der Sport? Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Burkhard Schubert/Geisler-Fotopr
 

Warum nur, Kloppo?

Jürgen Klopp soll die deutsche Nationalmannschaft retten. Doch seine politischen Botschaften könnten ihm zum Verhängnis werden. Günter Scholdt über einen begnadeten Trainer, falschen Patriotismus und die Macht des DFB.

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