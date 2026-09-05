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Sozialismus in den Vereinigten Staaten: Marx und der amerikanische Albtraum

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Sozialistische USA: Philosoph Karl Marx, Bolschewist Wladimir Lenin, US-Demokraten Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani (v.l.n.r.) Foto: OpenAI
Sozialistische USA: Philosoph Karl Marx, Bolschewist Wladimir Lenin, US-Demokraten Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani (v.l.n.r.) Foto: OpenAI
Sozialistische USA: Philosoph Karl Marx, Bolschewist Wladimir Lenin, US-Demokraten Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani (v.l.n.r.) Foto: OpenAI
JF-Plus Icon Premium Sozialismus in den Vereinigten Staaten
 

Marx und der amerikanische Albtraum

Die US-Demokraten rücken nach links. Hinter dem Schlagwort vom „demokratischen Sozialismus“ stehen Marxismus und Umverteilung. Der Politologe Elliot Neaman erklärt, warum das Projekt an sich selbst scheitern könnte.

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Sozialistische USA: Philosoph Karl Marx, Bolschewist Wladimir Lenin, US-Demokraten Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani (v.l.n.r.) Foto: OpenAI
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