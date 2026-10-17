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Rekonstrutkionsdebatte: Diktatur der Lücke im Stadtbild

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Gerüste, Fassaden, Stahlkolosse: Berlin ist das Paradebeispiel eines umkämpften Stadtbilds. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen
Gerüste, Fassaden, Stahlkolosse: Berlin ist das Paradebeispiel eines umkämpften Stadtbilds. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen
Gerüste, Fassaden, Stahlkolosse: Berlin ist das Paradebeispiel eines umkämpften Stadtbilds. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen
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Diktatur der Lücke im Stadtbild

Nach wie vor sind Deutschlands Stadtbilder vom Weltkrieg gezeichnet. Doch Rekonstruktion scheint für Architekten wie Planer keine Option zu sein. Wieso diese Haltung nur die Zerstörung verewigt.

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Gerüste, Fassaden, Stahlkolosse: Berlin ist das Paradebeispiel eines umkämpften Stadtbilds. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen
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