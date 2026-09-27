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Drei Jahre nach dem 7. Oktober: Der vermummte Selbsthass der Palästinabewegten

Drei Jahre nach dem 7. Oktober: Der vermummte Selbsthass der Palästinabewegten

Drei Jahre nach dem 7. Oktober: Der vermummte Selbsthass der Palästinabewegten

Die Kufiya gilt als Symbol Palästinas: Die Farben des Stoffes zeigen auch eine politische Orientierung an – Rot steht für die linke PFLP, Schwarz für die nationalistische Fatah. FOTO: ANDERSPHOTO - STOCK.ADOBE.COM
Die Kufiya gilt als Symbol Palästinas: Die Farben des Stoffes zeigen auch eine politische Orientierung an – Rot steht für die linke PFLP, Schwarz für die nationalistische Fatah. FOTO: ANDERSPHOTO - STOCK.ADOBE.COM
Die Kufiya gilt als Symbol Palästinas: Die Farben des Stoffes zeigen auch eine politische Orientierung an – Rot steht für die linke PFLP, Schwarz für die nationalistische Fatah. FOTO: ANDERSPHOTO – STOCK.ADOBE.COM
JF-Plus Icon Premium Drei Jahre nach dem 7. Oktober
 

Der vermummte Selbsthass der Palästinabewegten

Warum wird ausgerechnet Israel zum Feindbild jener, die sich auf Moral, Opfer und Gerechtigkeit berufen? Nietzsche liefert einen Erklärungsansatz: Ressentiment, Sklavenmoral und ein westlicher Selbsthass, der heute den Blick auf Palästina prägt.

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Die Kufiya gilt als Symbol Palästinas: Die Farben des Stoffes zeigen auch eine politische Orientierung an – Rot steht für die linke PFLP, Schwarz für die nationalistische Fatah. FOTO: ANDERSPHOTO – STOCK.ADOBE.COM
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